Mourinho e i messaggi via Whatsapp alla panchina della Roma durante la sfida con lo Slavia

Curioso siparietto durante la sfida Slavia-Roma a Praga. A metà ripresa la squadra capitolina è sotto di un gol ed è alla ricerca di una rete per riequilibrare il match di Europa League. In panchina non c'è Mourinho (ancora squalificato) ma la sua presenza in tribuna si sente eccome: sul cellulare del vice Foti arrivano infatti le indicazioni dello Special One sulle scelte da fare in campo. La scena è ripresa dalle telecamere che riprendono Foti e Nuno Santos in panchina intenti a leggere le indicazioni del tecnico portoghese seduto sugli spalti. E' il calcio ai tempi di Whatsapp.