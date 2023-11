Moviola Slavia-Roma: la spiegazione dei quattro slot per i cambi

Il francese Letexier fa il gioco dello Slavia: fischia poco, permette alla partita di diventare ruvida , lascia correre sui contrasti più duri e non estrae cartellini per falli sistematici che lo meriterebbero. In questo modo asseconda l’aggressività - oltre il limite - dei padroni di casa.

Disciplinare

Il primo giallo della gara è una questione di pura permalosità: Paredes commette fallo e viene richiamato («non lo fare più», dice l’arbitro), l’argentino fa «sì» con la testa e si allontana pensando che la ramanzina sia finita, ma a quel punto il francese si indispettisce e lo ammonisce. Prima dell’episodio, Provod, Chytil e Dorley avrebbero meritato la sanzione per tre fallacci. Il primo ammonito dello Slavia è Masopust (58’) per una vistosa trattenuta nei confronti di Bove. Il giallo a Van Buren è invece indirizzato alla persona sbagliata: l’olandese aspetta di entrare al posto di un compagno che non esce, ma si becca lui il cartellino. Perché? Curiosità: c’era stato un cambio all’87’ e Van Buren entra 2 minuti dopo, ma non essendo mai ripreso il gioco lo Slavia può ancora utilizzare un altro slot nel recupero.

VAR: Skjervold sv

Spettatore non pagante