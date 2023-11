Isco, che magia col Betis: l'assist di tacco è spettacolare

ROMA - Una vera e propria magia: durante il match di Europa League tra Betis e Aris Limassol l'ex Real Madrid Isco riceve palla nei pressi della linea di centrocampo direttamente da rinvio di fondo al 3' di recupero. E qui Isco estrae dal cilindro un colpo meraviglioso: senza nemmeno tentare il controllo, con un colpo di tacco "no look" serve Ezzalzouli che può involarsi verso la porta avversaria e mettere a segno, il definitivo 4-1 in favore del Betis., ma stavolta gli applausi sono tutti per l'uomo assist.