Diretta Servette-Roma ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

GINEVRA (SVIZZERA) - Giovedì alle ore 21, Servette e Roma scendono in campo allo Stade de Genève nella gara valida per la quinta giornata del gruppo G di Europa League .

Servette-Roma: orari e canali

La gara tra Servette e Roma è in programma giovedì 30 novembre alle ore 21 allo stade de Genève e sarà visibile in diretta su Tv8, Sky e Dazn.

Dove vedere Servette-Roma in diretta TV

Servette-Roma sarà visibile in diretta tv su Tv8, Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Servette-Roma in streaming

La partita Servette-Roma sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn. Sarà visibile anche su Now.

La probabile formazione di Weiler



SERVETTE (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli. Allenatore: Weiler.



La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, L.Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Servette-Roma in diretta, la cronaca

Dopo il passo falso in Repubblica Ceca, che avrebbe garantito il passaggio matematico del turno, la Roma di Mourinho cerca la vittoria per sperare di riagganciare il primo posto, in casa del Servette. Necessari dunque i 3 punti e più gol realizzati possibili, ma attenzione agli svizzeri che dovranno difendere il 3° posto che garantirebbe l’accesso alla Conference League.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!