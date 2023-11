Gasperini: "Non aver vinto col Napoli toglie un po' di entusiasmo"

BERGAMO - "E' come iniziare la partita in vantaggio". Gian Piero Gasperini commenta così, alla vigilia, la penultima giornata dell' Atalanta nel Gruppo D di Europa League a Bergamo contro lo Sporting Lisbona , già battuto in Portogallo, secondo a 4 punti di distanza. "Avere due risultati su tre non vuol dire rinunciare al risultato e alla prestazione. Dobbiamo interpretarla secondo le nostre caratteristiche tenendo conto delle qualità dell'avversario - spiega il tecnico -. L'avversario in sede di sorteggio dei gironi era il più accreditato per il primo posto, invece giovedì siamo noi a poter passare direttamente agli ottavi. Vuol dire avere tutto il gruppo a disposizione fino a marzo: ne abbiamo bisogno per dare continuità a De Ketelaere , Scamacca e Touré ".

Non aver vinto col Napoli toglie un po' di entusiasmo

Gasperini non punta al pareggio: "Essere già qualificati ci dà la possibilità di giocare al meglio contro una squadra al livello delle grandi del calcio italiano. Amorim sa benissimo come giochiamo, ci sono i video da vedere...Speriamo di creargli un po' di confusione tattica". Infine, sulla differenza tra il rendimento in serie A (20 punti in 13 partite con 5 sconfitte) e in Europa (10 in 4): "Non aver vinto col Napoli magari toglie un po' di entusiasmo, ma giocando ogni tre giorni si può ripartire, magari diventando bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Il 5 ottobre meritammo di vincere, ma se non fosse per quel palo (di Diomande al 79', parata di Musso, ndr) lo Sporting ci avrebbe raggiunto".

Obiettivo primo posto nel girone. Gioca Musso

"Abbiamo l'opportunità di andare direttamente agli ottavi, cercheremo di coglierla, è il nostro obiettivo". Gian Piero Gasperini, intervenuto anche a Sky alla vigilia del match, non fa troppo affidamento sulla possibilità di contare su due risultati su tre: "Non si può giocare con lo spirito per cui un punto basta. Loro in Portogallo sono primi, stanno facendo cse importanti. A Lisbona, dopo quello che forse è stato il miglior primo tempo della nostra stagione, abbiamo sofferto nella ripresa. Bisogna cogliere il massimo di quello che offrirà la partita". Si rivedrà Musso tra i pali: "Era preventivato - sottolinea Gasperini - Carnesecchi resta un ragazzo di grandi prospettive, grande valore".