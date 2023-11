Diretta Servette-Roma ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

GINEVRA (SVIZZERA) - Stasera alle ore 21, Servette e Roma scendono in campo allo Stade de Genève nella gara valida per la quinta giornata del gruppo G di Europa League .

Servette-Roma: orari e canali

La gara tra Servette e Roma è in programma stasera alle ore 21 allo stade de Genève e sarà visibile in diretta su Tv8, Sky e Dazn.

Dove vedere Servette-Roma in diretta TV

Servette-Roma sarà visibile in diretta tv su Tv8, Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky i canali per seguirla saranno: Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Dove vedere Servette-Roma in streaming

La partita Servette-Roma sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn. Sarà visibile anche su Now.

La probabile formazione di Weiler



SERVETTE (4-4-2): Mali; Magnin, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic, Cognat, Ondoura, Bolla; Guillemenot, Bedia. Allenatore: Weiler.



La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Servette-Roma in diretta, la cronaca

La sconfitta del Servette per 4-0 in casa della Roma al secondo turno rappresenta l'unico precedente della squadra svizzera contro un’avversaria italiana in Europa. La Roma ha vinto le ultime due trasferte contro squadre svizzere - successo contro il Basilea nel 2010 e lo Young Boys nel 2020 - dopo che i giallorossi non avevano strappato la posta piena in nessuna delle precedenti quattro gare esterne contro queste avversarie (2N, 2P).

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!