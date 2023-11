Atalanta-Sporting Lisbona 1-1: Gasperini primo e già agli ottavi di Europa League

Atalanta-Sporting Lisbona 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Scamacca la sblocca nel primo tempo

Senza gli indisponibili El Bilial Touré, Zappacosta, Toloi, Palomini e De Ketelaere, Gasperini opta per Koopmeiners a sostegno di Lookman e di Scamacca, che dopo appena 7' infila i portoghesi (titolare l'ex leccese Hjulmand in mediana) ma si vede annullare il gol per fuorigioco. Lo Sporting non può però limitarsi solo a guardare e ci prova al 20' con Gyokeres, che lascia sul posto Djimsiti con una finta e poi sfiora il palo con un pregevole destro a giro. Lo spavento fa bene alla Dea che tre minuti dopo sblocca il risultato: stavolta è buona la posizione di Scamacca, che sul suggerimento di Koopmeiners scatta sul filo del fuorigioco e poi con un potente collo-esterno destro piega le mani al portiere ospite Adan, firmando l'1-0 (sesto gol nelle 14 presenze collezionate fin qui in nerazzurro). La strada è in discesa per i bergamaschi che al 35' vengono graziati da Goncalves, che sbaglia il pallonetto davanti a Musso e gli consegna in pratica tra le braccia il pallone del possibile pareggio. Prima del riposo in campo sale la tensione e ne fa le spese la Dea, con i tre gialli rimediati in pochi minuti da Lookman, Scalvini e Kolasinac.

Edwards fa 1-1, poi il doppio palo di Goncalves

La ripresa inizia con due novità nello Sporting: Esgaio lascia il posto a Catamo e anche Trincao resta negli spogliatoi per fare spazio a Edwards, che ha subito la palla buona ma calcia addosso a Djimsiti a due passi dalla porta dell'Atalanta (48'), che un minuto dopo spreca a sua volta il gol del possibile raddoppio con Scamacca, impreciso a tu per tu con Adan. I portoghesi ringraziano e al 56' pareggiano proprio con Edwards, che dopo un bello scambio con Gyokeres sfrutta la sua seconda chance e supera Musso siglando l'1-1. Reazione immediata dell'Atalanta, con un destro a fil di palo di Ederson, ma Gasperini decide comunque di cambiare qualcosa: dentro Muriel e Pasalic al posto di Scamacca e Lookman (64') ma sono di nuovo i portoghesi ad andare vicinissimi al gol, con la palla calciata da Goncalves che sbatte clamorosamente su entrambi i pali senza varcare la linea di porta (66').

Pari al 'Gewis Stadium', Atalanta agli ottavi

Nella Dea arriva allora anche il momento di Miranchuk, che per un errore della panchina entra al posto di Koopmeiners tra le imprecazioni di Gasperini, che pensava invece di togliere l'ammonito Scalvini e spostare poi la posizione di alcune pedine. L'arbitro fa segno di proseguire e lo Sporting spreca ancora con Goncalves, che tutto solo davanti a Musso calcia a lato (71'). Nuno Santos più Coates (fuori Hjulmand e St. Juste) è la doppia mossa del tecnico ospite Amorim per provare a vincerla, Holm e Bakker (al posto di Kolasinac e Scalvini) sono invece gli ultimi cambi dell'Atalanta che nel finale non rischia più niente e al triplice fischio festeggia un 1-1 che vale il primo posto e il pass diretto per gli ottavi di Europa League. Ininfluente dunque per la Dea sarà l'ultima sfida del girone in Polonia sul campo del Rokow.