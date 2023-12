Scontri feroci e un poliziotto avvolto dalle fiamme: caos per un match di Conference

Scontri feroci e un poliziotto avvolto dalle fiamme, cosa è successo?

La gara è iniziata in orario ma i tifosi del Legia non sono stati fatti entrare allo stadio: il club polacco accusa l'Aston Villa di aver violato l'accordo relativo all'assegnazione dei biglietti in trasferta, il club inglese replica che la decisione è stata presa per motivi di sicurezza. I disordini sarebbero dunque iniziati quando l'Aston Villa non ha distrubuito i biglietti previsti ai tifosi ospiti. La situazione è rapidamente generata portanto al ferimento di quattro agenti della polizia, secondo quanto affermato dalla polizia del West Midlands, che ha anche annunciato "più di 30 arresti". In un video pubblicato in rete, si vedono chiaramente i disordini con la polizia intenta a spegnere un incendio divampato in occasione degli scontri.