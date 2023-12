Rakow-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Rakow-Atalanta: orari e canali

La gara tra Rakow e Atalanta è in programma stasera alle ore 21 al Zaglebowski Park di Sosnowiec e sarà visibile in diretta su Tv8, Sky e Dazn.

Dove vedere Rakow-Atalanta in diretta TV

Rakow-Atalanta sarà visibile in diretta tv su Tv8, Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky i canali per seguirla saranno: Sky Sport (201).

Dove vedere Rakow-Atalanta in streaming

La partita Rakow-Atalanta sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn. Sarà visibile anche su Now e Sky Go.

La probabile formazione di Szwarga



RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; Tudor, Racovitan, Rundic; Sorescu, Berggren, Kochergin, Silva; Yeboah, Nowak; Crnac. A disposizione: Tsiftis, Lederman, Zwolinski, Plavsic, A. Kovacevic, Papanikolaou, Cebula, Kittel, Piasecki. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Plavsic. Allenatore: Szwarga.



La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Hateboer, Bonfanti, Zortea; Palestra, Adopo, Pasalic, Holm; Miranchuk; Cisse, Muriel. A disposizione: Rossi, Vismara, De Ketelaere, Mendicino, Del Lungo, Colombo, Manzoni, Ceresoli, Bonanomi, De Nipoti. Indisponibili: El Bilal Toure, Toloi, Palomino, Kolasinac, Scamacca, Bakker. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kolasinac, De Roon, Lookman. Allenatore: Gasperini.

Rakow-Atalanta in diretta, la cronaca

Gara valida solo per gli almanacchi per l'Atalanta, già qualificata agli ottavi da prima nel girone, al contrario del Rakow che può ancora sperare nella Conference League: a Szwarga servono i tre punti, a patto che lo Sturm Graz non vinca contro lo Sporting Lisbona. Per la gara in Polonia Gasperini ha convocato ben 15 elementi tra Under 23 e Primavera, lasciando ben 9 titolari a Bergamo.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!