Mourinho: "Con lo Sheriff sarà dura, ma la Roma deve vincere. Mi fido di Belotti"

ROMA - Dopo la classica conferenza stampa della vigilia , José Mourinho è tornato a parlare oggi (14 dicembre) nel giorno in cui la sua Roma ospiterà lo Sheriff Tiraspol nell'ultima giornata del Gruppo G di Europa League . Una sfida da vincere per provare a strappare in extremis allo Slavia Praga il primo posto ( qui tutte le combinazioni ), che vale la qualificazione agli ottavi senza passare dallo spareggio contro le 'retrocesse' dalla Champions League ( qui le eventuali possibili avversarie dei giallorossi ).

Roma-Sheriff ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Roma-Sheriff, Mourinho non pensa allo Slavia

"Dobbiamo vincere per noi, per i tifosi e perché nel calcio non si sa mai - ha detto parlando sui canali social del club -. Immaginate se lo Slavia perde e noi non vinciamo. No, noi dobbiamo vincere. Dopo non possiamo controllare quello che accade a Praga ma abbiamo il controllo sulla nostra partita e dobbiamo vincere, anche se non sarà facile contro una squadra che si difende bene e riparte velocemente con tre attaccanti pericolosi".

DIverse le assenze, Mourinho lancia Belotti

Una sfida, quella contro i moldavi, in cui Mourinho dovrà fare i conti con le assenze e gestire le risorse a disposizione in vista del tour de force di fine dicembre: "È una gestione obbligata - ha spiegato -, tra giocatori che non sono in lista Uefa, quelli infortunati e altri 'quasi infortunati'. Quando non c'è Dybala per noi è sempre una cosa drammatica ma i cambi sono però anche un'opportunità per chi come Belotti lavora ogni giorno al massimo e nelle ultime partite non ha avuto molte possibilità. Abbiamo fiducia in tutti i ragazzi".

Il pari "eroico" contro la Fiorentina

A spingere la Roma ci sarà uno stadio Olimpico ancora pieno e pronto a sostenere la squadra come fatto nell'ultimo match di campionato pareggiato 1-1 contro la Fiorentina: "Non sono arrivati i tre punti nel finale come altre volte ma è stato un pareggio eroico - ha sottolineato il tecnico portoghese -. Non abbiamo sfruttato una palla per il 2-0 con Dybala e poi anche senza Paulo abbiamo avuto altre due grandissime occasioni. In dieci poi è diventato difficile e in nove quasi impossibile. Il pari in casa contro la Fiorentina non era il risultato che volevamo, ma in quelle condizioni lì - ha concluso Mou - abbiamo fatto un grande lavoro".