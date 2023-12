Pisilli, notte indimenticabile: la reazione di Mourinho dopo il suo gol contro lo Sheriff

La prima rete non si scorda mai. Il detto vale - eccome - per il giovane centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, classe 2004, che nel solito Olimpico da sold out infila nel finale il 3-0 della Roma contro lo Sheriff. Il primo sigillo europeo per il ragazzo che subito dopo aver realizzato la rete (su assist del solito generosissimo Lukaku) si mette le mani nei capelli e, circondato dall'affetto di tutti i suoi compagni, si emoziona. Una reazione bellissima che ha fatto felice anche José Mourinho, visibilmente soddisfatto in panchina.