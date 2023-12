Paura per l'ex difensore del Milan Matteo Gabbia. Durante i minuti finali di Rennes-Villarreal, di Europa League, l'ex Milan, 24 anni, è caduto a terra perdendo i sensi dopo una ginocchiata involontaria del suo compagno Raul Albiol. Gabbia ha ripreso i sensi qualche istante dopo, ma è stato portato via in barella tra gli applausi di tutto lo stadio. Per lui si parla di trauma cranico ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Il Villarreal ha vinto 3-2 al termine di 90' molto tirati.