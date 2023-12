Roma, la vera partita è un'altra, anzi sono due

Un quarto d’ora ed è finito tutto. Al gol di Doudera dello Slavia Mourinho ha scorto in lontananza le pinne dei primi tubaroes falecidos, gli “squali falliti” (cit. JM) in Champions e prontamente salvati sulla spiaggia dell’Europa League. Non nutriva grandi speranze, peraltro: la Roma si era buttata via a Praga, la sconfitta con lo Slavia aveva sostanzialmente compromesso la conquista del primo posto nel girone. Con lo Sheriff si è perciò giocata una non-partita , pur se in uno stadio di nuovo splendido e pieno: improbabili l’opposizione dei moldavi e la formazione messa in campo da Mourinho, tutte scelte obbligate da infortuni, squalifiche - scontate e da scontare - e dall’ eurolista sbagliata all’origine (Azmoun e Kristensen saranno inseriti a gennaio, rischiano Aouar e Celik). Per inciso, dopo il settantesimo il telecronista di Sky e Marchegiani hanno cominciato a chiedersi cosa avrebbero mangiato più volentieri a cena e se nell’amatriciana ci va il guanciale o la pancetta.

Sono comunque altre le partite che il tecnico portoghese deve affrontare e possibilmente vincere. La più vicina riguarda il suo rapporto con le istituzioni arbitrali e la federazione: è in arrivo la sentenza del caso Marcenaro. La speranza è che i 90 minuti di confronto con il procuratore sportivo Chiné, giurista di prim’ordine, possano aver prodotto effetti positivi, ovvero quel patteggiamento in grado di rimodulare atteggiamenti e reazioni. Anche le parole pronunciate da Mou alla vigilia di Roma-Fiorentina erano nella direzione della responsabilità. I castighi eccessivi finiscono per riabilitare l’errore fatto: Caramagna l’ha detto, io l’ho solo pensato.

La seconda è quella del rinnovo. I giocatori - Friedkin e Mou - non sono ancora scesi in campo e non è detto che lo facciano. La sensazione è che l’allenatore resterebbe volentieri alla Roma, ma a condizioni diverse da quelle degli ultimi due anni. Impossibile tuttavia capire cosa stia passando per la testa del presidente visto che, non solo Mou, ma anche decine di dipendenti di ogni genere e livello del club hanno il contratto in scadenza. C’è addirittura chi parla di un centinaio di professionisti in stand by.