Estasi De Zerbi: esulta tra i tifosi e dedica il successo... al Foggia

BRIGHTON (INGHILTERRA) - L'ultima giornata della fase a gironi di Europa League ha regalato una serata indimenticabile al Brighton e a Roberto De Zerbi: l'1-0 rifilato al Marsiglia di Gattuso ha portato i Seagulls ad una straordinaria qualificazione diretta agli ottavi di Europa League, alla prima partecipazione della sua storia. Così importante che mister De Zerbi si è lasciato andare alla gioia esultando tra i tifosi al gol partita di Joao Pedro . E il tecnico, nel post gara ai microfoni di TNT Sports ha voluto commentare il passaggio del turno da primi nel girone: "Questo credo sia il momento migliore della mia vita, ho perso la voce, ho perso tutto. È stata una partita fantastica, abbiamo giocato un calcio fantastico e meritavamo vittoria e primo posto. Potevamo segnare qualche gol in più, ma siamo felici e orgogliosi per il Brighton, i nostri tifosi e tutti queli che lavorano nel club".

De Zerbi e la dedica speciale al Foggia

De Zerbi, però, ha anche voluto fare una dedica speciale al Foggia: "Questa partita dentro di me chiude un cerchio. Contro Rino Gattuso avevo perso la gara più importante della mia carriera fino ad oggi, quindi questa vittoria la dedico ai miei ex giocatori del Foggia con cui avevo perso quella partita e a tutta la gente della città. Quella sconfitta ce la porteremo sempre dentro, ma oggi è come se avessero vinto tutti quanti". Con queste parole il tecnico del Brighton si riferisce alla finale playoff di Serie C del 2016 tra Foggia e Pisa, quando De Zerbi e Gattuso allenavano rispettivamente i Satanelli e i nerazzurri. In quella doppia sfida ebbe la meglio Gattuso dopo due gare ad altissima tensione. Ora ha De Zerbi ha avuto la sua rivincita.