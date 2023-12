Tifosi del Friburgo in versione... natalizia: ecco cosa hanno fatto

LONDRA - Il Friburgo festeggia il passaggio del turno in Europa League nonostante la sconfitta in casa del West Ham (2-0, in gol Kudus e Alvarez) e centra i sedicesimi di finale dove troverà una delle squadre retrocessa dalla Champions. Un buon motivo per essere felici per i tifosi tedeschi che hanno affollato il settore ospiti dell'Olympic Stadium di Londra, visto il periodo natalizio, hanno intonato dopo il triplice fischio finale un classico intramontabile delle feste: "Last Christmas" degli Wham.