Slot: "Mi spiace per Mourinho ma la Roma resta favorita"

INVIATO A ROTTERDAM - Quattro, forse cinque titolari assenti. Arne Slot conta gli infortunati per la prima partita contro la Roma . E gli influenzati, perché nello spogliatoio del Feyenoord si è diffuso un virus che ha steso il bravissimo terzino destro Geertruida . Il suo recupero è difficile e si aggiunge ai dubbi sul centravanti Gimenez e sulle sicure assenze del portiere Bijlow, del difensore centrale Trauner e del centrocampista Timber . Ma l'allenatore olandese, battuto due volte su due da Mourinho , spera che il cambio di panchina lo aiuti ad abbattere il sortilegio professionale. Gli abbiamo posto qualche domanda.

Slot, si aspettava l'esonero del suo rivale?

«Non me l'aspettavo assolutamente ma fa parte del calcio. Mi dispiace non rivederlo al De Kuip ma capiterà altre volte in futuro, perché José è un tecnico fantastico».

Con De Rossi vedrete una Roma molto diversa.

«Ho visto la partita contro l'Inter. Mi pare che il nuovo allenatore abbia cominciato molto bene. Ma al di là delle differenze nello stile di gioco, io penso che il risultato sarà influenzato dalla qualità dei calciatori. Se ricordate i quarti di Europa League dello scorso anno, il Feyenoord era quasi qualificato quando Dybala inventò una magia e portò le squadre ai supplementari. Stavolta dovremo controllarlo meglio».

Sente voglia di rivalsa dopo le sconfitte degli ultimi due anni, finale di Conference inclusa?

«Non mi piace questa parola. Però un po' sì, ci penso. E penso soprattutto a come potremmo battere la Roma, perché ci interessa solo la qualificazione».

Chi è favorito tra Roma e Feyenoord per l'ingresso agli ottavi?

«I numeri recenti dicono Roma. Sono loro a meritare i favori del pronostico. Ma noi abbiamo dimostrato di non essere lontani dal loro livello e proveremo a eliminarli».