Lukaku e il gesto che spaventa i tifosi della Roma: De Rossi chiarisce in conferenza

Al De Kuip di Rotterdam è stata battaglia tra Feyenoord e Roma . E non c'è battaglia che si rispetti senza qualche contraccolpo fisico. Quando le telecamere hanno inquadrato sul finire della partita Lukaku toccarsi l'interno coscia è stato naturale per i tifosi giallorossi tratennere il respiro, ma ci ha pensato De Rossi ha permettergli di tirare un sospiro di sollievo.

De Rossi sugli accaccati in Feyenoord-Roma

De Rossi nel corso della conferenza stampa al termine della gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League ha infatti spiegato: "Svilar e Lukaku? Si toccavano un po’ tutti. Svilar non ha niente, Romelu non mi ha detto niente, Mancini aveva fastidio al pube all’inizio, Karsdorp aveva i crampi. Penso che non ci siano infortuni seri".