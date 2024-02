De Rossi e la battuta su Sinner: "Non ci capisco niente di tennis ma..."

De Rossi su Sinner

A De Rossi è stato chiesto quale sia il segreto di Sinner e l'allenatore ha risposto: "Più di uno. Di tennis non capisco niente, ma Sinner è un ragazzo molto educato, sembra una scemenza ma non lo è. Sta vivendo un grande successo e lo sta facendo con moderazione. Una qualità importante per un campione, una qualità che avevano tutti i campioni che ho conosciuto in carriera. Anche quando è andato sotto ha reagito, sempre sul filo del rasoio come lo sono i calciatori. Anche se non capisco niente di tennis, quando lo guardo mi sembra di guardare un fenomeno".