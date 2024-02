Roma-Feyenoord, il programma fino al fischio d'inizio: tutti i dettagli

ROMA - Grande attesa per Roma-Feyenoord , ritorno dei playoff di Europa League in programma giovedì (22 febbraio, ore 21) all'Olimpico . Un match in cui i giallorossi di Daniele De Rossi, dopo l'1-1 del primo round andato in scena nel catino bollente del 'De Kuip' , cercheranno di staccare il pass per gli ottavi di una competizione che l'anno scorso sotto la guida di José Mourinho li ha visti arrendersi solamente ai rigori nella finale contro il Siviglia .

Roma-Feyenoord, il programma della vigilia

Domani (mercoledì 21 febbraio.) alla vigilia della sfida il Feyenoord, 'retrocesso' ai playoff dopo aver chiuso al terzo posto il proprio girone di Champions League (dietro Atletico Madrid e Lazio) si allenerà in Olanda prima di volare a Roma, dove il tecnico Arne Slot e un giocatore parleranno poi nella conferenza stampa in programma all'Olimpico alle ore 19:30. Un appuntamento, quello con i giornalisti, che per la Roma è fissato invece per le ore 13 (con De Rossi parlerà Bryan Cristante), mentre intorno alle ore 15 dovrebbe iniziare l'allenamento di rifinitura che sarà aperto alla stampa per 15 minuti.

Tutte le info su Roma-Feyenoord

Giovedì (22 febbraio) parlerà invece il campo, con l'inizio di Roma-Feyenoord fissato per le ore 21. Si va verso il sold out e la partita sarà seguita in diretta da 7 televisioni direttamente presenti con i loro cronisti e commentatori da bordocampo. Nella tribuna stampa dello stadio Olimpico si accomoderanno 200 giornalisti di diverse nazionalità, dalla Francia al Venezuela, passando per Giappone e Argentina. La partita sarà visibile in tv in più di 80 nazioni.