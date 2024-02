Diretta De Rossi: la conferenza stampa prima di Roma-Feyenoord LIVE

13:49

Cristante: "Unica soluzione: giocare al massimo"

Cristante a Sky Sport: “Quella di De Rossi è stata una scelta coraggiosa ma giusta. Non era scontato. Arrivare a metà stagione, con una stagione un po’ complicata, con giocatori con cui lui ha anche giocato. Ma il mister ha trovato la chiave giusta. Domani dobbiamo giocare al massimo, non ci sono altre soluzioni. Ci sarà un’atmosfera incredibile. Stiamo trovando entusiasmo, stiamo capendo sempre di più come vuole giocare il mister. Ci stiamo trovando bene, più partite passano e più si vede. Siamo forti, stiamo bene, metteremo tutti noi stessi per andare in finale”.

13:44

De Rossi: "Ecco il segreto dei buoni risultati"

De Rossi a Sky Sport: “Sono fantastici questi ragazzi. Non c’è bisogno di perdere troppo tempo per fargli capire le cose. Sono cose che loro sanno fare e anche quelle più particolari le accolgono e lavorano. Huijsen spagnolo? Il cielo è il limite, non ci sono limiti per lui. Ha un grande livello di conoscenza, di lettura e di gioco, lo ha dentro. Potrebbe giocare anche a centrocampo. Sembra un trentenne a fine carriera in certe cose, ora arriva la parte più difficile: bisogna che faccia certe cose per tutta la partita. Il segreto dei buoni risultati? Ho trovato giocatori eccezionali, abbiamo costruito uno staff di brave persone. Il rapporto che si è creato in un mese è incredibile, non si vede tutti i giorni. Poi i risultati ci hanno dato una mano, anche un po’ di fortuna”.

13:32

13:31

De Rossi: "Voglio equilibrio". Cristante: "Vogliamo arrivare fino in fondo"

De Rossi: “Se preoccupa la difesa? Il clean sheet racconta solo parte della storia. A Frosinone ad esempio meritavamo di prenderlo il gol. Per me quella è una serata in cui hai subito troppo. Con l’Inter, nel primo tempo, abbiamo giocato meglio. Io non chiedo un gioco ultraoffensivo, dobbiamo essere equilibrati. Dobbiamo essere precisi quando abbiamo palla e soprattutto molto attenti dietro, il Feyenoord è una squadra che segna. Sarà una partita difficile, qualcosa subiremo ma dobbiamo fare il nostro gioco”. Cristante: “Ci crediamo alla finale, crediamo di arrivare fino in fondo, abbiamo le possibilità per farlo. Vogliamo vincere la finale”.

13:25

De Rossi: "Non mi interessa chi segna, basta segnare"

De Rossi: “Dybala e Lukaku? Abbiamo bisogno di tutti i giocatori. Ci sono esempi di squadre con grandi giocatori che cercano di prendere per mano la squadra, ma succede anche il contrario. A me non interessa la giocata ad effetto ma che passiamo il turno. Mi interessa che siano dentro alla partita. Sarei contento per loro se segnassero, ma per me chi segna è indifferente”. Cristante: “Giocando tante partite europee guadagni consapevolezza, poi ogni stagione e ogni partita è una storia a sé. Domani è una partita secca, dobbiamo mettere in campo tutta la nostra esperienza”.

13:20

De Rossi e la formazione. Cristante: "Scelta del mister soluzione giusta"

De Rossi: “Sceglierò la formazione che penso mi possa far vincere la partita. Penso solo a questo. E farò sempre così”. Cristante: “Il mister è arrivato e non aveva bisogno di presentazioni. Poteva avere le sue insidie questa situazione e invece ha trovato gli equilibri perfetti per gestire il gruppo. Siamo contenti del percorso. Penso si stia rivelando la soluzione giusta, poteva sembrare azzardata e invece la società ha agito bene”.

13:16

De Rossi: "N'Dicka in panchina". Cristante: "A Roma sto bene"

De Rossi: “N’Dicka? Sta bene, ha fatto un solo allenamento con noi. Sta meglio. Non sarà al cento per cento, verrà in panchina. Smalling? Volevo farlo giocare e fargli riassaggiare il campo a Frosinone. Può giocare a quattro o a tre, senza problemi”. Cristante: “Futuro? Qui sono contento, mi trovo bene. Sto bene con la squadra e sono concentrato sul chiudere bene la stagione. Non sento la necessità di muovermi o di spostarmi”.

13:12

De Rossi: "Questa partita dà un brivido in più"

De Rossi: “Sì è un bivio, una partita decisiva. Sposta. Sentiamo quel brivido in più. Ma ne ho giocate tante. Da allenatore la preparo come se fosse una partita normale di campionato”. Cristante: “Nuovo ruolo? Non è qualcosa di nuovo per me, lo facevo anche anni fa. Con esperienza, con un po’ di partite, riesco ad adattarmi bene ad entrambi i ruoli. Penso di saper gestire le richieste dietro alla due posizioni”.

13:08

L'importanza dei tifosi

Cristante: “Il dato degli spettatori? Uno spettacolo giocare con uno stadio così pieno. Ringraziamo gli spettatori. Ripaghiamoli passando il turno”. De Rossi: “Un dato che non ci lascia indifferenti. All’inizio c’era un po’ di divisione. Siamo contenti che ci sia questa unità”.

13:06

"Lukaku e Dybala? Sono contento"

“Non si deve analizzare solo valutando i gol. Io valuto anche altro, sono contento di loro. Dovremo passare il turno con o senza i loro gol”.

13:05

De Rossi: "Sarà una partita simile"

"Non c’è un dislivello di punteggio. Non c’è una squadra con l’acqua alla gola. Penso che vedremo una partita simile a quella dell’andata. Almeno all’inizio".

12:56

12:49

12:34

