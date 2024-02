Feyenoord, rifinitura in Olanda prima della Roma: Slot svela l'assurdo motivo

Feyenoord, Slot: "Rifinitura? Ecco perché la faremo a Rotterdam"

Il tecnico olandese ha spiegato i motivi della sua scelta in conferenza stampa: "Ci siamo allenati a Rotterdam perché conosciamo lo stadio qui. E l'altro motivo è che in Olanda si possono dare indicazioni durante l'allenamento. Sarebbe ingenuo - prosegue Slot - pensare che se ci fossimo allenati in questo stadio non ci sarebbe stata una telecamera qui da qualche parte. Questo è successo anche in passato nei club in cui ho lavorato".