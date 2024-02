Milan, il Diavolo è Bourigeaud. Avanti in Europa, ma la difesa fa acqua

Imbastita la qualificazione agli ottavi di finale dell'Europa League grazie ai tre gol dell'andata, il Milan pensava di chiudere la pratica a Rennes in relativa tranquillità. Non aveva fatto i conti con l'orgoglio degli omologhi bretoni , trascinati dall'indiavolato (absit iniuria verbis) Benjamin Bourigeaud , 30 anni, 262 presenze e 51 gol con la maglia degli Ermellini, idolo del Roazhon Park, che la tripletta a Maignan se la ricorderà per sempre. Galeotta anche la fragilità difensiva della squadra di Pioli : nelle 11 partite giocate dall'inizio dell'anno, fra campionato e coppe, ha incassato 17 reti, 7 delle quali fra Monza e Rennes. Troppe .

Milan, i cambi hanno indebolito la squadra

Tenuti inizialmente in panchina Giroud e Loftus-Cheek, quest'ultimo subentrato nella ripresa, i rossoneri hanno subito la sfuriata iniziale degli avversari partiti pancia a terra, incassando dopo undici minuti la rasoiata di Bourigeaud. Il pareggio di Jovic, giunto a metà del primo tempo, sembrava preludere a una gestione della partita non foriera di ulteriori preoccupazioni. Impressione sbagliata perché, nella ripresa, il primo rigore di Bourigeaud ha rimesso tutto in discussione. E quando la prodezza di Leao, andato letteralmente in porta con il pallone, pareva avere sistemato le cose, la simultanea sostituzione del portoghese, di Pulisic (sino a quel momento migliore milanista) e di Bennacer, rimpiazzati da Loftus-Cheek, Chukwueze e Thiaw, ha vistosamente indebolito il Milan e ringalluzzito i francesi che, ancora su rigore e ancora con Bourigeaud hanno siglato il tris, hanno messo alle corde i rivali sino allo scadere. La grande parata di Maignan nel finale ha evitato il 4-2 del Rennes. Magra consolazione per Pioli che, in vista dell'Atalanta, ha molte cose da rivedere. A cominciare dalla difesa, terribilmente orfana di Tomori e Kalulu, appena tornati a lavorare in gruppo.