Roma-Feyenoord, le pagelle: Spinazzola spinge, Mancini è un toro

De Rossi (all.) 7

La Roma spinge e lotta supportata da un altro magnifico Olimpico. Bravo a far reggere la pressione alla squadra dopo il gol subito, ma anche nei momenti di maggiore spinta degli olandesi.

Svilar 7,5

Buona parata su Gimenez, bravo anche a seguire bene l’azione e a farsi trovare pronto in uscita. Fenomenale nei rigori.

Karsdorp 5

Subito una pallaccia regalata agli olandesi che innesca l’azione del gol. Ogni pallone che passa dai suoi piedi è un brivido per i tifosi. Fischi al cambio: lui è sceso negli spogliatoi.

Celik (23’ st) 6

Dà maggiore copertura sulla fascia. Davanti però anche lui non riesce a trovare spunti.

Llorente 6

Qualche buona chiusura, anche in diagonale, poi un brividino in uscita. Esce per un brutto colpo alla testa.

N’Dicka (40’ st) 6

Ci mette due belle pezze con interventi precisi e puntuali.

Mancini 7

Spostato a destra per marcare Gimenez. Poi è il solito Mancini tra pressing, contrasti, coperture e incursioni. Quando incontra il Feyenoord è come un toro che vede rosso.

Spinazzola 6,5

Corre, spinge, crossa. Una delle partite migliori della stagione. Dà tanto per 60 minuti, poi rallenta per stanchezza. Chissà che l’arrivo di Angeliño non lo abbia giovato.

Angeliño (1’ sts) 6

Si dà da fare.