Roma-Brighton, l'Uefa ha scelto l'arbitro per gli ottavi di Europa League

A dirigere l'atteso confronto tra la Roma e il Brighton, valido per la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League, sarà il francese Francois Letexier. A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre il quarto uomo sarà Pierre Gaillouste. Al Var ci sarà Jérôme Brisard, Avar Willy Delajod. Cresce l'attesa per la sfida che vedrà i giallorossi in campo il 7 marzo alle 18:45, con De Rossi che affronterà per la prima volta Roberto De Zerbi.