Pari in rimonta del Bayer Leverkusen: decisivo Schick al 92'! Manita Liverpool

Termina con un 2-2 a sorpresa la sfida tra Qarabag e Bayer Leverkusen, che in Bundesliga sta volando verso il titolo. I tedeschi, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, vanno sotto 2-0 nel primo tempo, ma nella ripresa riescono a rimontare: prima il gol di Wirtz al 70', poi al 92', in pieno recupero, l'ex Roma Schick gira di testa in porta la rete del pareggio finale che tiene tutto in equilibrio in vista del ritorno (14 marzo).