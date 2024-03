Brighton-Roma 1-0, le pagelle dei giallorossi: Cristante sempre al posto giusto

De Rossi (all.) 6,5 Dà tanta fiducia ai suoi e ne cambia addirittura sette rispetto a Firenze. E la Roma lo ripaga con una partita di intensità, concentrazione e aggressitività. Una furia lui per le decisioni arbitrali, ora si può godere il suo secondo passaggio del turno e una squadra che lo segue come un profeta.

Svilar 7,5

Tante ottime uscite, tante magnifiche parate. Dà sicurezza al reparto ed è perfetto sia sul cross teso (che diventa un tiro) di Ansu Fati sia sul colpo di testa di Adingra. Il gol di Welbeck? Una prodezza del centravanti, come le tante compiute dal serbo tra l’andata e il ritorno.

Celik 6

Prima Enciso, poi Ansu Fati: serata non facile per il turco ma non molla fino alla fine.

Mancini 6

Prima si prende un giallo fantasioso per l’auto-manata di Enciso, poi anche una “testatina” da Van Hecke. Non perfetto però sul gol di Welbeck: esce troppo tardi e gli lascia spazio per il comodo tiro.

N’Dicka 6,5

Appare ormai indispensabile in campo, per presenza e qualità. Purtroppo per i suoi dovrà saltare l’andata dei quarti per l’ammonizione presa nel primo tempo.