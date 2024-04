Milan-Roma, scelto l'arbitro: c'è un precedente felice per De Rossi

Turpin, i precedenti con Milan e Roma

Turpin ha incrociato tre volte la Roma, con lo score che è di due successi giallorossi e una sola sconfitta. Turpin, tra l'altro, è stato l'arbitro della storica sfida con il Barcellona, vinta dalla squadra di Di Francesco per 3-0 (reti di Dzeko, De Rossi e Manolas) giocata nel 2018 che ribaltò lo svantaggio di 4-1 maturato al Campo Nou. Con quel successo, la Roma si qualificò in semifinale di Champions League. Precedenti negativi, invece, per il Milan: i rossoneri non hanno mai vinto con Turpin, racimolando due pareggi e altrettante sconfitte.

L'arbitro di Liverpool-Atalanta

A dirigere il match tra Liverpool e Atalanta, altro incontro valido per i quarti di finale di Europa League, sarà il turco Halil Umut Meler, il quale sarà coadiuvato da Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy; Arda Kardesler quarto uomo; al Var Alper Ulusoy e Abdulkadir Bitigen. Meler non ha nessun precedente con l'Atalanta.