Milan-Roma, recuperato Thiaw: le scelte di Pioli per il derby di andata

L’allenamento di rifinitura ha dato il verdetto definitivo: Thiaw ha recuperato e ci sarà. Il tedesco dovrebbe avere la meglio su Kjaer per un posto da titolare insieme a Gabbia , mentre sulle fasce agiranno Theo Hernandez e Calabria . In mezzo al campo si rivedrà la coppia Reijnders-Bennacer , che ha giocato poche volte insieme ma che assicura a Pioli geometrie e qualità.

Milan-Roma, Pioli ritrova Loftus-Cheek

Dopo un turno di stop per squalifica Loftus-Cheek si riappropria della trequarti. L’inglese è il rossonero che ha più marcature in Europa League, ben quattro in altrettanti match giocati, e Pioli spera di ottenere benefici schierandolo alle spalle di Giroud. Sugli esterni Leao e Pulisic, che in questo 2024 hanno numeri strepitosi tra gol e assist. I quattro giocatori della fase offensiva del Milan sono tutti già oltre la doppia cifra. Stadio esaurito, presente anche Cardinale, tornato dagli Usa per assistere ai quarti di Europa League.