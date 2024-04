Milan-Roma, lo sciopero non ferma i tifosi giallorossi: oltre cinquemila in arrivo a Milano

INVIATA A MILANO - Chi non è riuscito a partire in treno, per via dello sciopero, ha preso l’auto. Molti però ce l’hanno fatta, salvati in extremis dai convogli garantiti. In assoluto, quindi, sono oltre 5mila i tifosi della Roma che stasera saranno sugli spalti del Meazza per Milan-Roma. La stragrande maggioranza sarà nel settore ospiti (4700) gli altri saranno invece in tribuna. In ogni caso un vero e proprio esodo, come comprensibile in un derby italiano che è anche un quarto di finale europeo.