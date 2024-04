Milan-Roma, Cristante ammonito e diffidato: ecco perché l'arbitro ha sbagliato

Errore grave quello dell’arbitro francese Turpin in Milan-Roma . Il direttore di gara ammonisce in modo errato Cristante , colpevole secondo lui di aver atterrato Loftus-Cheek e di aver impedito, dunque, la ripartenza della squadra di casa. Una decisione affrettata ed errata che impedirà al centrocampista giallorosso (diffidato) di essere in campo nella sfida di ritorno all’Olimpico tra una settimana.

Perché il tocco di Cristante non era ammonizione

Una squalifica ingiusta per un fallo che non c’era. Nell’occasione infatti il centrocampista ha semplicemente effettuato quello che in gergo si chiama una “sparecchiata”: un contatto fortuito e non forzato che di sicuro non meritava il cartellino.