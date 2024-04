Roma, Smalling elogia De Rossi dopo la vittoria col Milan: "Ha dato una svolta"

Cosa ha detto Smalling su De Rossi?

Smalling ha poi proseguito: "Per me è stata una delle stagioni più difficili della carriera. Non è facile stare fuori per tutto questo tempo, soprattutto a livello mentale. De Rossi? Ha dato una svolta al club. Tutti lottano e vogliono giocare. Sia in campionato che in Europa ci sono partite entusiasmanti".