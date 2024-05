Andrich, la moglie esulta dopo il gol alla Roma e fa un'altra profezia: "Dovremo..."

ROMA - Alla vigilia della sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, andata delle semifinali di Europa League, Robert Andrich, centrocampista del Bayer Leverkusen, aveva svelato un particolare curioso. "Mia moglie mia ha detto che non voleva che giocassi all'Olimpico, perchè aveva un cattivo presagio". Il centrocampista, non solo non ha seguito il consiglio della moglie, ma è risultato anche decisivo, realizzando la rete del 2-0 per la squadra di Xabi Alonso.