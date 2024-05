Finale Europa League, l'arbitro di Atalanta-Bayer e quel precedente con la Roma

Il rumeno Istvan Kovacs arbitrerà la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen in programma il prossimo 22 maggio a Dublino. Kovacs ha già diretto otto partite di Champions Lesgue quest'anno e una di Europa League. Si tratterà per lui della seconda finale di una competizione europea per club dopo la finale di Conference League del 2022 tra Roma e Feyenoord.