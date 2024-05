Xabi Alonso incorona Gasperini: "L'Atalanta ha sviluppato una cosa"

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Atalanta? Squadra unica"

L'allenatore spagnolo ha poi parlato nel dettaglio della squadra di Gasperini, protagonista di un incredibile finale di stagione tra la finale di Coppa Italia con la Juve e di Europa League il prossimo 22 maggio a Dublino: "È una squadra unica in questo momento. Hanno lo stesso allenatore da diversi anni, hanno giocatori che si allenano con lui da anni e hanno un’idea chiara di come si gioca a calcio. È qualcosa che hanno sviluppato durante gli anni - sottolinea Xabi Alonso - Hanno fatto diverse stagioni positive ma questa forse è la loro miglior stagione: sono in finale di Coppa Italia e vogliono vincere l’Europa League, ci sono molte cose da imparare da una squadra come questa".