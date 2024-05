Europa League, chi può staccare il pass dopo la Roma: la situazione

Ipotesi 1: Roma e un'altra italiana in Europa League

Con l'Italia che si è guadagnata la possibilità di portare cinque squadre in Champions League, saranno la sesta e la settima della Serie A a qualificarsi alla prossima edizione dell'Europa League. Un posto se lo è già assicurato la Roma grazie al successo sul Genoa, che l'ha resa irraggiungibile dalla Fiorentina (adesso ottava) e dalla Lazio (settima) al di là di quello che faranno i giallorossi nell'ultimo match a Empoli. La squadra di De Rossi è a +3 su quella di Tudor ma è in vantaggio negli scontri diretti (1-0 nel derby di ritorno dopo lo 0-0 dell'andata). A +6 sui viola c'è proprio la Lazio reduce dal pari in casa dell'Inter e attesa dalla sfida contro il Sassuolo all'ultima di campionato, ma i toscani dovranno giocare anche il recupero con l'Atalanta dopo la trasferta di Cagliari. A Immobile e compagni serve dunque un punto per l'aritmetica, a meno che i viola non falliscano l'appuntamento con la vittoria in Sardegna: in caso di ko con il Sassuolo infatti i biancocelesti potrebbero venire agganciati da una Fiorentina vittoriosa due volte e con gli scontri diretti in equilibrio (1-0 all'Olimpico e 2-1 al Franchi) conterebbe la differenza reti (+10 ora per la Lazio e +13 per la Fiorentina).

Ipotesi 2: solo la settima della Serie A in Europa League

C'è però anche uno scenario diverso, con una sola squadra italiana qualificata per l'Europa League. Può accadere se l'Atalanta chiuderà quinta in campionato e vincerà la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen a Dublino: in questo caso 'libererebbe' un posto in Champions League per la sesta della Serie A, cioè la Roma che sarebbe così 'promossa' nella massima competizione continentale. Ad andare in Europa League in questo caso sarebbe solamente la settima in classifica, quasi sicuramente la Lazio a meno di un clamoroso aggancio ai biancocelesti da parte della Fiorentina.

Ipotesi 3: tre squadre italiane in Europa League

C'è infine l'ipotesi di vedere ben tre squadre italiane nella prossima Europa League e dipende dalla Fiorentina: se i viola arrivassero ottavi in campionato e battessero l'Olympiacos il 29 maggio ad Atene nella finale di Conference League verrebbero 'promossi' in Europa League (dove raggiungerebbero una Roma non promossa da sesta in Champions e la Lazio) liberando il posto in Conference per la nona della Serie A (in quel caso una tra Torino e Napoli, ora rispettivamente a -1 e a -2 dai viola).