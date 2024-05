Europa League, le possibili fasce per la nuova edizione: la posizione di Roma e Lazio

Le due squadre della Capitale sono inserite in prima fascia (sono quattro in totale ma ancora momentanee in attesa di tutte le squadre certe qualificate) mentre la Fiorentina, nel caso, partirebbe dalla seconda. Il coefficiente Uefa non avrà importanza per il sorteggio. Il cambiamento più significativo riguarda la fase a gironi, che diventerà un'unica fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale.