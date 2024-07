Mourinho in Europa League contro la Roma, ecco cosa può succedere

Il Fenerbahce di José Mourinho si appresta a cominciare la nuova stagione: il club turco, infatti, dovrà affrontare il Lugano nella prima gara dei preliminari di qualificazione alla prossima Champions League . Dopo il secondo posto in Super Lig nell'ultima stagione, alla squadra di Istanbul servirà superare tre gare per arrivare alla fase finale della massima competizione europea.

Mourinho subito contro la Roma? Ecco come

In caso di passaggio del turno contro il Lugano, Mourinho se la vedrà con il Lille agli inizi di agosto per poi dover superare l'ultimo turno con un avversario ancora da definire. In caso di eliminazione in una di queste partite, però, il Fenerbahce sarà "retrocesso" in Europa League dove potrebbe incontrare subito la Roma nei sorteggi.