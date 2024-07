Farioli show prima di Ajax-Vojvodina: la risposta lascia di stucco il giornalista

Farioli, la replica a un giornalista prima di Ajax-Vojvodina

È successo quando un giornalista gli ha chiesto di spiegare le differenze e le caratteristiche dei due portieri Ramaj e Pasveer, cercando di capire a chi dei due volesse affidare il ruolo di titolare. "Non è questo l'argomento di oggi - ha risposto l'ex Nizza -. Non siamo qui per parlare dei due portieri, ma della partita contro il Vojvodina e chiedo a tutti di restare focalizzati su questo match". Il giornalista però non si è arreso e ha provato ad incalzarlo: "È una domanda normale" ha detto, incassando però la replica di un sorridente ma deciso Farioli che lo ha lasciato di stucco: "Sì. E questa è la mia risposta normale".