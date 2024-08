Mourinho, siparietto con un giornalista: “Se in Europa League…”. Poi cita Roma-Siviglia

"Guardati la finale 2022/2023"

"Non avremmo mai potuto vincere la Champions", ironizza Mourinho, che aggiunge: "In Europa League dico se... per conoscere il resto della mia frase puoi guardare la finale della stagione 2022/2023". Chiaro riferimento alla sconfitta ai rigori con il Siviglia in quel di Budapest e alle polemiche per l'arbitraggio dell'inglese Taylor.