Roma, le radiocronache dell'Europa League in esclusiva su RTL 102.5

RTL 102.5 ha ottenuto i diritti esclusivi per trasmettere le radiocronache delle partite della Roma per la UEFA Europa League 2024/2025. A partire dalla fase a gironi, i tifosi giallorossi potranno seguire il racconto di ogni gara in diretta sull'emittente, con cronache dettagliate, interviste e commenti post-partita.