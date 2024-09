Roma-Athletic Bilbao, i convocati di Valverde: la decisione su Nico Williams

Buone notizie per Ernesto Valverde, alla vigilia della prima trasferta di Europa League. L'Athletic Bilbao recupera Nico Williams per la sfida contro la Roma di Ivan Juric, valida per la prima giornata della League Phase della competizione continentale. Fischio d'inizio del match previsto per le ore 21 di domani allo "Stadio Olimpico".