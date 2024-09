Roma-Bilbao, i convocati di Juric per l'Athletic: out Pellegrini e Le Fée

La Roma ha diramato la lista dei convocati per il debutto in Europa League, in programma domani (giovedì 26 settembre) allo Stadio Olimpico contro i baschi dell'Athletic Bilbao. Ci sono alcune defezioni importanti, come anticipato in conferenza stampa dal tecnico Juric mancherà capitan Pellegrini, fuori anche Le Fée, che dovrebbe tornare a disposizione in campionato contro il Venezia, e Zalewski.