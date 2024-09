Liverpool, Chiesa esordisce da titolare: tifosi scatenati sui social

Liverpool, l'esordio di Chiesa da titolare

L'italiano, arrivato in estate ai Reds dalla Juventus, aveva fatto il suo esordio in assoluto con la maglia del LIverpool a San Siro in Champions League contro il Milan. Appena un minuto per lui, ma a convincere l'allenatore è stato il buon quarto d'ora in campo nello scorso weekend contro il Bournemouth. La prestazione aveva fin da subito convinto anche i tifosi che alla notizia della sua titolarità contro il West Ham si sono scatenati. "Chiesa COME ON; Finalmente, Chiesa cucinerà": questi solo alcuni dei commenti sotto il post Instagram del Liverpool.