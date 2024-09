Baroni dopo Dinamo Kiev-Lazio: "Bravo Dia, Noslin crescerà". Rivivi diretta

AMBURGO (GERMANIA) - Baroni non poteva immaginare un esordio migliore. Alla sua prima panchina europea in carriera il tecnico della Lazio esce dal Volksparkstadion di Amburgo vittorioso per 3-0 contro la Dinamo Kiev e colleziona i primi tre punti in Europa League.

Vecino: "Baroni vuole attaccare con tanti uomini"

Vecino a Sky: "I concetti di Baroni sono chiari e semplici, vuole attaccare con tanti uomini. E' un lavoro di squadra e siamo sulla strada giusta, si sono viste cose buone già, possiamo ancora migliorare".

Baroni su Tchaouna e i giovani

"Dopo il 3-0 abbiamo subito di più, ma nelle corse di rientro la squadra c'era. Non era una partita facile, l'abbiamo interpretata bene. Tchaouna? Sono abituato a lavorare con i giovani, li voglio deresponsabilizzare perché devono crescere. In una piazza così importante hanno pressione, ma sono fiducioso perché con me avranno possibilità, sugli errori si lavora sempre. E poi è facile perché qui ci sono tanti capitani e riferimenti che possono aiutare questi ragazzi nella crescita".

Baroni: "Noslin? Non volevo metterlo, poi..."

"Una squadra con così tanta qualità non l'ho mai avuta, quindi sto provando delle novità anche per me. Non impongo quello che facciamo, ci deve essere una condivisione del lavoro proposto. C'è tanta disponibilità. Noslin? Ci ho pensato, potevo mettere Guendouzi… Però ho pensato che è giovane, magari mi trovava il gol. Questa cosa lo penalizzerà, però è un ragazzo trasparente e pulito, arriverà perché ha qualità importanti".

Baroni e i complimenti a Dele Bashiru

"Dele Bashiru? Va costruito perché deve riempire la partita, se trova questo diventa un centrocampista moderno importante".

Baroni: "Contento della squadra e di qualche singolo"

Baroni a Sky: "Due punte? Il nostro calcio è offensivo e propositivo, dobbiamo tirare e attaccare, la squadra lo sa e lavoriamo su questo. Gli equilibri poi sono semplici: bisogna correre con distanze e compattezza, solo così si supportano quattro giocatori offensivi. Dopo la Juve in campionato siamo la squadra che subisce meno tiri in porta, ci hanno penalizzato gli episodi. Dia mi piace tanto perché ha mobilità, così come Taty. Sono contento per la squadra e per qualche singolo".

Dia: "Dopo Firenze volevamo voltare pagina"

Dia a Sky: "Sono qui per fare il meglio, voglio segnare e aiutare la squadra. Volevamo vincere perché avevamo perso con la Fiorentina, era importante voltare pagina, non c'è tempo per pensare alle sconfitte. La casa? Prima giochiamo a calcio, poi troverò anche la casa (ride, ndr). Il mio ruolo? Sia punta sia dietro è uguale perché siamo in due davanti, è la stessa cosa".

Dele Bashiru: "Il livello con Baroni è alto"

Dele Bashiru a Sky: "Sono contento, avevo fiducia in me e nella squadra, ero sicuro dei tre punti. Ho fatto il mio lavoro, il gol e l'assist mi rendono felice. Non è semplice adattarsi alla nuova squadra, il livello è alto, mister e squadra mi aiutano. Non è semplice, ma piano piano ci arrivo. Siamo in Europa League per vincere".

