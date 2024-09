Manchester United frenato dal Twente. Vince il Galatasaray di Osimhen

Europa League, i risultati della prima giornata

Nel primo tempo i Red Devils passano in vantaggio grazie al gol di Eriksen. Nella ripresa la doccia gelata con la rete del pareggio definitivo degli olandesi con l'ex Atalanta Lammers. Il Galatasaray di Osimhen e Mertens trova la vittoria contro il PAOK per 3-1, con i gol decisivi di Akgun e Icardi nel quarto d'ora finale. All'Anderlecht bastano due gol nel secondo tempo con Verschaeren e Dolberg per portare a casa i primi tre punti battendo il Ferencvaros. Vince anche lo Slavia Praga contro il Ludogorets per 2-0. La prima tornata di partite dell'Europa League era iniziata con le sfide delle 18:30, dove c'è stato un doppio 3-2: uno in favore dell'AZ Alkmaar contro l'Elfsborg, l'altro a sorpresa del Bodo/Glimt contro il Porto. Chiude il quadro i pareggi per 1-1 in Nizza-Real Sociedad e Midtjylland-Hoffenheim.