Roma-Athletic Bilbao, per Juric è il master: deve convincere la piazza

Nico Williams - accacciato ma convocato - proverà a sfruttare le difficoltà ambientali per prendersi un vantaggio in classifica. I baschi sono terzi nella Liga e osservano all’orizzonte l’impareggiabile occasione di giocare una finale in casa, nel mitico San Mamés. Non sarà semplice batterli. L’allenatore, Ernesto Valverde, ha peraltro un ricordo da rimuovere in questo stadio: era lui a guidare il Barcellona nella notte del favoloso 3-0 firmato Di Francesco in Champions League. Altri tempi, altri sogni. È una combo quasi trasgressiva: l’allenatore senza esperienza internazionale e la squadra più europea della Serie A. La sfida è affascinante, tanto per la Roma quanto per Juric . Dopo quattro semifinali in cinque stagioni (e due finali, e un trofeo) parte un’altra avventura densa in capo alla rinnovata Europa League. Densa di aspettative e di incognite. Meglio allora vivere alla giornata. Il primo esame è già complicato perché l’Athletic Bilbao di- accacciato ma convocato - proverà a sfruttare le difficoltà ambientali per prendersi un vantaggio in classifica. I baschi sono terzi nella Liga e osservano all’orizzonte l’impareggiabile occasione di giocare una finale in casa, nel mitico San Mamés. Non sarà semplice batterli. L’allenatore, Ernesto Valverde, ha peraltro un ricordo da rimuovere in questo stadio: era lui a guidare il Barcellona nella notte del favoloso 3-0 firmato Di Francesco in Champions League. Altri tempi, altri sogni.



Per Juric unico obiettivo: dritti alla meta

Juric assicura di non essere emozionato e di pensare solo a vincere la partita. Ma percepisce di essere arrivato forse alla serata più importante della carriera. La prima settimana intera a Trigoria gli ha fornito qualche risposta sulla qualità del gruppo e sull’adattabilità al suo sistema di gioco. Ma adesso sale il livello, anche nella gestione degli uomini: un conto è preparare una squadra senza impegni agonistici tra un weekend e l’altro, salvo Coppa Italia o turni infrasettimanali, un conto è adeguarsi a giocare ogni tre-quattro giorni, per di più cogliendo una rosa che non ha potuto allevare nel proprio giardino, come capita a tutti gli allenatori subentrati. Contro l’Udinese, Juric ha presentato un’ottima Roma. Sorprendente persino, per aggressività e disciplina. Non era scontato, nel mezzo di una complessa transizione societaria e di una rumorosa contestazione popolare. Stasera servono conferme, anche per trasformare la diffidenza e l’ostilità in curiosità e sostegno. L’Olimpico ospiterà 60.000 persone, compresi 2.500 tifosi baschi. Non c’è l’esaurito ma c’è il pieno. Non sono quindi ammesse figuracce.



Juric e l'esperienza in campo internazionale