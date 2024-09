Juric e la pazza esultanza al gol di Dovbyk: il gesto diventa virale

Era arrivato allo stadio con la camicia ma poi, come contro l'Udinese, Ivan Juric ha indossato la polo a maniche corte perché lui le partite le vive così. E si vede, non a caso quando la Roma passa in vantaggio contro l'Athletic Bilbao all'Olimpico il neo allenatore giallorosso impazzisce e corre esultando un po' verso la Sud e un po' verso la sua panchina. Non è la prima volta che fa così: già contro i friulani, al suo esordio in giallorosso, Juric aveva manifestato chiaramente tutto il suo entusiasmo. Sa perfettamente che la situazione ambientale non è delle migliori, ma lui è fatto così. E i romanisti iniziano a gradire.