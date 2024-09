Roma, omaggio da brividi dell'Olimpico per De Rossi: tifosi commossi

ROMA - Dopo la contestazione messa in atto in occasione del match di campionato vinto contro l'Udinese, ancora protesta e fischi da parte dei tifosi della Roma all'Olimpico durante il match di Europa League contro l'Athletic Bilbao . Il popolo giallorosso non ha ancora digerito l'esonero di De Rossi e ha continuato a manifestare la proprio vicinanza all'ex capitano.

Roma-Athletic: lo striscione per De Rossi in Curva Sud

E uno striscione dedicato proprio a De Rossi è stato esposto al 37' del primo tempo in Curva Sud con questo testo: "Chi ama come noi, non tradisce e non mente… il destino del Romanismo ti riporterà ancora dalla tua gente! A presto Danie’!". Un pensiero condiviso dal resto dei tifosi presenti allo stadio, dove è scattata una standing ovation ed è stato intonato un commosso coro dedicato all'ex capitano ed ex tecnico giallorosso.