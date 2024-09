Juric dopo Roma-Athletic Bilbao: conferenza stampa e interviste

L'avventura della Roma in Europa League inizia con un pareggio . I giallorossi hanno esordito in casa, allo Stadio Olimpico, con un 1-1 contro l'Atletico Bilbao . Sblocca la sfida la rete di Dovbyk arrivata al 32° del primo tempo, nel finale all'85° arriva il pareggio di Paredes. Il tecnico Ivan Juric , al debutto assoluto in Europa, risponderà alle domande dei giornalisti nel post-partita .

0:01

23:54

23:47

Dovbyk: "Mi sto adattando, mi serviva un po' di tempo"

"Delusione per il gol subito nel finale, non è quello che volevamo. Continueremo a lavorare. Inizio stagione? Effettivamente all'inizio ho avuto bisogno di un po' di adattamento, è sempre difficile venire in una nuova squadra e in un nuovo campionato. Ora mi sto adattando e le cose stanno andando sempre meglio".

23:45

Juric: "Soulé può crescere, serve pazienza"

"Con Soulé serve pazienza, ho visto passi in avanti come personalità e lavoro difensivo, deve migliorare, ma ci vuole tempo. C'è tanto da fare, le possibilità ci sono, dobbiamo dargli tempo per crescere. I tifosi? Ho avuto la sensazione che si stessero divertendo, speriamo di prolungare questi momenti e che la squadra possa rincoquistarli. Quando giochi bene esce tutto l'amore possibile. I ragazzi sono convinti che possono ribaltare la situazione e penso che ce la faranno".

23:40

Juric: "Abbiamo dominato il primo tempo"

"Il Bilbao gioca così. All'inizio abbiamo dominato e abbiamo fatto un primo tempo eccellente. Nel secondo tempo sono cresciuti, è il loro stile di gioco. È una squadra basca, non spagnola. Il mio gioco è dispendioso? Totalmente contrario a questa idea, dispendioso forse a livello mentale perché ci vuole una concentrazione totale. Io mi sono divertito oggi per lunghi tratti, come contro l'Udinese".

23:36

Juric sulle condizioni di Dybala

Queste le parole di Juric in conferenza stampa: "Non era una staffetta pensata quella di Dybala, era un cambio obbligato. Oggi doveva fare 65’. Ha avuto un piccolo fastidio, ora vediamo. Non vogliamo rischiare nulla, non possiamo parlarne ora".

23:32

23:26

Juric su Dybala, Saud e Baldanzi

"Sostituzioni? Per Dybala era un cambio obbligato, volevamo farlo giocare un po' di più. Saud deve abituarsi anche se ha gamba e velocità, ci vuole tempo. Loro facendo entrare grandissimi giocatori sono cresciuti. Baldanzi? Ho 5-6 giovani veramente interessanti, mi ha fatto una grandissima impressione per il lavoro e per la gamba. È completo, De Rossi lo usava mezzala e può farlo benissimo. Questi giovani hanno un'applicazione impressionante e apprendono con facilità enorme".

23:22

Juric: "Dybala ha sentito un po' di fastidio"

"Il gol preso su palla inattiva? C'era Mario, eravamo due contro uno sul secondo palo, c'era anche Angelino. Le posizioni erano giuste, sono piccoli dettagli. È un peccato, i ragazzi hanno fatto una partita veramente ottima. Dybala? Ha sentito un po' di fastidio, sicuramente non volevamo rischiare niente. Vediamo domani, è inutile adesso parlare. Abbiamo fatto bene, forse un po' lenti i primi dieci minuti. Dal decimo fino alla fine del primo tempo abbiamo fatto calcio, ma serviva fare più gol. Mi dispiace per il risultato ma ci sono molte cose positive. Oggi i ragazzi hanno capito e fatto bene".

23:18

Juric: "Un grandissimo peccato"

Le parole di Juric nel post-partita: "Abbiamo avuto momenti di grande calcio, anche lo stadio l'ha percepito. Nel secondo tempo l'Athletic ha giocato, ci ha messo sotto e abbiamo sofferto. Non abbiamo subito occasioni, un grandissimo peccato. Nel primo tempo c'erano situazioni dove dovevamo fare gol, essere più cinici e cattivi, e non le abbiamo sfruttate. Però ci sono tante cose positive".

23:16

Baldanzi: "Colpa nostra, dobbiamo lavorare"

Queste le parole di Baldanzi nel post-partita: "Penso che abbiamo fatto un grande primo tempo, poi siamo calati nel secondo mentre loro sono migliorati. Colpa nostra, abbiamo sbagliato. Meritavamo di più, ma questo è il calcio. Non credo ci siano colpe sul gol, tutto il secondo tempo è stato in calo quindi è colpa di tutti. Da domani torneremo a lavorare per migliorare. Tifosi? Noi non dobbiamo guardarci tanto, dobbiamo solo lavorare forte e i risultati arriveranno. Lavoriamo su tutto, poi ogni allenatore la vede a modo suo. Avevo un grande rapporto con De Rossi, spero di dare una mano alla squadra ovunque mi mettono. Juric ci chiede di seguire l'uomo e difendere tutti insieme, l'avevamo preparata bene così. Eravamo riusciti a far gol e a fare tutto il primo tempo nella loro metà campo, ma dovevamo farlo per tutta la partita".

23:10

23:05

Mancini: "Siamo arrabbiati. Tifosi? Li capiamo"

Queste le parole di Mancini nel post-partita: "Il primo tempo abbiamo fatto molto bene contro una squadra forte, il secondo potevamo andare sul 2-0 ma non è andata bene. Soulé si rifarà. Poi loro hanno cambiato giocatori davanti e ci siamo abbassati. Siamo molto arrabbiati, prendere gol su palla inattiva ci rode. Potevamo stare più svegli e mettere qualcuno più alto, devo rivederlo. Sono cose che a questo livello bisogna limare, però è andata così e guarderemo cosa abbiamo sbagliato. Tifosi? Li capiamo, ci è dispiaciuto tantissimo per quello che è successo. Il mister De Rossi per noi era fondamentale. Bisognerà fare risultati per riappacificarsi con il pubblico".

23:00

22:55

Roma, pareggio con l'Athletic Bilbao al debutto

La Roma pareggia al debutto stagionale in Europa League: all'Olimpico alla rete di Dovbyk risponde il gol nel finale di Paredes. Juric ora risponderà alle domande dei giornalisti tra interviste e conferenza stampa.

Roma - Stadio Olimpico