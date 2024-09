Europa League: esordio positivo per Mourinho, poker dell'Ajax contro il Besiktas di Immobile

Europa League, i risultati della prima giornata

In campo alle 18:30, il Fenerbahce batte per 2-1 in casa l'Union Saint-Gilloise. Alla squadra di Mourinho basta un gol di Soyuncu e l'autogol di Burgess, inutile per i belgi la rete di Sykes. Inizia bene anche il cammino dell'Ajax di Farioli con un netto 4-0 contro il Besiktas. All'Amsterdam Arena segnano Godts (doppietta), Fitz-Jim e Taylor. Parte bene il Tottenham che batte per 3-0 contro il Qarabag: decisivi i gol di Johnson, Sarr e Solanke. L'Eintracht Francoforte viene raggiunto nel finale dal Viktoria Plzen: 3-3 il risultato finale con il gol dell'ex Roma Kristensen. Il Lione porta a casa i tre punti battendo l'Olympiacos per 2-0. Così come il Braga che all'ultimo secondo segna il gol decisivo contro il Maccabi Tel Aviv. Chiudono il quadro le vittorie di Rangers e Steaua Bucarest. Scozzesi che portano a casa il 2-0 in casa del Malmoe, mentre i rossoblù hanno battuto agilmente il Rigas per 4-1.